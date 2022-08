Ácido hialurônico é essencial para regeneração muscular, aponta pesquisa

Estudo publicado na revista Science aponta que o ácido hialurônico, substância produzida naturalmente pelo corpo e que é usada em cosméticos e injeções para osteoartrite, é essencial para a regeneração muscular no organismo humano.

Quando um músculo é danificado, as células-tronco devem trabalhar em conjunto com as células do sistema imunológico para completar o processo de reparo, mas ainda não se sabia como essas células se coordenam para garantir a remoção do tecido morto antes de produzir novas fibras musculares.

Estudo publicado na revista Science aponta que o ácido hialurônico, substância produzida naturalmente pelo corpo e que é usada em cosméticos e injeções para osteoartrite, é essencial para a regeneração muscular no organismo humano.

Quando um músculo é danificado, as células-tronco devem trabalhar em conjunto com as células do sistema imunológico para completar o processo de reparo, mas ainda não se sabia como essas células se coordenam para garantir a remoção do tecido morto antes de produzir novas fibras musculares.

Para ele e sua equipe de pesquisadores, o ácido hialurônico atua como o ingrediente-chave nesse processo que diz às células-tronco musculares quando acordar. Quando ocorre dano muscular, as células-tronco começam a produzir e se revestir com ácido hialurônico. Quando o revestimento fica espesso o suficiente, ele bloqueia o sinal de sono das células imunológicas e faz com que as células-tronco musculares acordem.

A equipe está atualmente pesquisando se existem drogas capazes de modificar as células-tronco musculares para aumentar a produção de ácido hialurônico e, dessa forma, acelerar e melhorar o processo de regeneração muscular, algo que poderia ter múltiplas aplicações na área médica.

Fonte: IstoÉ Dinheiro