Ocupação de leitos públicos de UTI neonatal está acima dos 95% em SC

De acordo com a última atualização realizada no Painel de Leitos da Superintendência de Regulação de Santa Catarina, a taxa de ocupação de leitos públicos de UTI neonatal atingiu, nesta quarta-feira (8), 95,54%. Sendo o total de leitos disponíveis 224, aqueles que estão desocupados são somente 11. Das sete macrorregiões do Estado, duas delas já estão com a taxa alarmante de 100% de ocupação.

No dia 4 de março, seis das sete macrorregiões de Santa Catarina estavam sem qualquer leito de UTI neonatal disponível, com uma taxa de ocupação de 99%. Recém-nascidos prematuros que pudessem precisar de internação neste dia, poderiam disputar as únicas duas vagas disponíveis no Hospital Infantil Seara do Bem, em Lages, na Serra Catarinense.

De acordo com a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto (Cidadania), a média de tempo que o paciente fica internado na UTI neonatal é mais longo em razão de ser assistido 24 horas por dia por uma equipe composta por diversos profissionais da saúde. Segundo ela, nenhum paciente ficou sem atendimento e a secretaria monitora a situação.

“A demanda é crescente, isso fruto do trabalho que vem sendo realizado, em especial da assistência durante o pré natal. O parto dos pacientes, que são, realmente, aqueles bebês que poderiam vir a óbito por falta de um leito neonatal ou por falta de ser assistido, é composta por obstetra, anestesista, pediatra e toda a equipe de enfermagem que compõe a unidade obstétrica”.Disse a secretária Carmen Zanotto

A secretária afirma que a taxa de ocupação alta não é linear e há períodos do mês em que o número de procura fica menor e, consequentemente, com mais leitos disponíveis. “Os avanços nos últimos anos têm sido intensos e isso tem feito com que as taxas de ocupação dos leitos de UTI, mesmo com as ampliações, estejam chegando acima de 90% conforme alguns períodos do mês. Isso não é durante os 30 dias do mês. Nós temos oscilações de maior ou menor procura”, explica Carmen.

O deputado estadual Mário Motta (PSD) comunicou, na última terça-feira (7), que aprovou na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Alesc) um pedido de informação à Secretaria de Estado da Saúde (SES) sobre um plano de contingência para evitar um possível colapso na rede estadual de saúde.

O deputado afirma que será levado a pauta em questão à Comissão de Saúde da Alesc para que sejam também utilizados os leitos privados de UTI neonatal, o que evitaria que os bebês precisassem ser deslocados até outra macrorregião para serem internados. Ainda segundo ele, será proposto o aumento de leitos por 1000 nascidos vivos, passando de dois para quatro, conforme recomenda a Sociedade Brasileira de Pediatria.

Abertura de novos leitos de UTI neonatal em Santa Catarina

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) comunicou, nesta quarta-feira (8), que renovou por mais três meses os contratos com sete unidades hospitalares para o atendimento dos pacientes infantil e que também está prevista a abertura de mais 10 leitos de UTI Neonatal no Hospital Regional de São José (HRSJ). O principal motivo observado pela secretaria seria por conta dos períodos sazonais de aumento dos vírus respiratórios.

“Nós mantivemos a rede que foi ampliada no ano passado, tivemos um incremento importante de leitos voltados para o atendimento infantil no último ano e com essas renovações de contrato com as unidades garantimos esses atendimentos””, afirma o superintendente dos Hospitais Públicos, Roberto Benedetti.”.Afirma o superintendente dos Hospitais Públicos, Roberto Benedetti

Com informações: SCC10