Mais duas mortes por dengue são confirmadas no Estado

O município de Palhoça confirmou que duas mortes registradas no início de março foram causadas por dengue. Além disso, o município da Grande Florianópolis tem 1.347 casos positivos da doença.

A confirmação foi compartilhada pelo secretário municipal de saúde, Rosiney Horácio, por meio das redes sociais. Ainda de acordo com o responsável pela pasta, a primeira vítima é um homem, 70 anos, morador do bairro Jardim Eldorado. Assim como uma mulher, 67 anos, do bairro Brejarú.

“Mais uma vez, peço a ajuda e o empenho de cada um, para lutarmos juntos contra a dengue em nosso município”, escreveu o secretário.

De acordo com a prefeitura de Palhoça, 1.347 casos de dengue já foram confirmados até terça-feira (28). Assim como outros 407 permanecem como suspeitos.

As duas vítimas estavam entre os três casos suspeitos já confirmados no informe epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde no dia 18 de março.

De acordo com o último boletim divulgado, Santa Catarina tem outras duas mortes confirmadas por dengue. Trata-se de uma mulher, de 34 anos, que morava em Florianópolis, e outra de Joinville, de 26 anos.

Procurada pela reportagem do ND+, a Dive/SC (Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina) informou que atualizará os novos casos apenas através do informe epidemiológico que deve ser divulgado nesta quarta-feira (29).