Esporte: Projeto Tigrinhos: Parceria entre Criciúma Esporte Clube, Unesc e Prefeituras de São Joaquim

Esporte é vida! União no esporte com o projeto o qual impulsiona o Futebol na Região, com o lançamento do “Projeto Tigrinhos – Aqui Começa um Sonho”, uma iniciativa ambiciosa que une o Criciúma Esporte Clube, da Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) e diversas prefeituras municipais. Com o objetivo de promover o desenvolvimento de talentos no futebol e proporcionar oportunidades educacionais para jovens atletas, o projeto já está em andamento e ganha destaque em toda a região.

O Projeto Tigrinhos visa estruturar e organizar escolinhas de futebol em diversas cidades catarinenses, oferecendo formação sólida, fomentando o esporte e identificando novos talentos desde as categorias de base. Com ênfase na educação, desenvolvimento físico e técnico, o projeto tem o potencial de transformar vidas por meio do esporte, abrindo portas para um futuro promissor.

Uma das cidades privilegiadas para receber o projeto é São Joaquim, único na Serra Catarinense para integrar essa iniciativa de destaque. São Joaquim foi escolhido para receber o programa que atenderá 50 jovens promessas, divididos em duas categorias: 25 na categoria sub-12 e 25 na categoria sub-14. “Essa oportunidade não apenas oferecerá treinamento esportivo de qualidade, mas também instigará o crescimento pessoal e acadêmico desses jovens talentos”, destaca Edson Oliveira, diretor municipal de esportes de São Joaquim.

Hoje o município de São Joaquim é o único da Serra Catarinense que está com o projeto Tigrinhos, visando à formação técnica e esportiva dos jovens atletas locais.

No âmbito estadual, o Projeto Tigrinhos já conquistou a adesão de 20 prefeituras, cada uma com um grupo de 50 atletas. Municípios como Morro da Fumaça, Balneário Rincão, Morro Grande, Turvo, Maracajá, Meleiro, Treze de Maio, São Joaquim, São João do Sul, Criciúma, Orleans, Treviso, Içara, Lauro Muller, Balneário Gaivota, Capivari de Baixo, Santa Rosa do Sul, Ermo, Jacinto Machado, Timbé do Sul e Urussanga estão unidos por essa causa comum, que buscam valorizar o esporte em todas as suas dimensões.

Com informações: Wagner Urbano