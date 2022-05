Villa Francioni lança exposição inédita e inova ao exibir arte ao vivo

A vinícola Villa Francioni, em São Joaquim, na serra catarinense, preparou uma novidade em sua galeria. O pintor de arte figurativa contemporânea, Ronaldo Diniz, vai realizar uma performance no dia 13 de maio, às 15h.

Durante duas horas, o artista pintará um painel diante do público, mostrando passo a passo a técnica das tintas e pincéis, a composição equilibrada e a temática que utiliza em suas obras. Grupos de alunos das escolas municipais da região estão agendados para acompanhar a performance. A entrada é gratuita.

Para o curador do evento e gestor da galeria Villa Francioni, Edson Machado, o projeto tem grande relevância cultural para as crianças e adultos. “É a oportunidade de acompanhar o processo criativo de um artista, experiência única para o público, e visa mostrar todas as etapas da confecção de uma obra de arte”.

Já a presidente do Conselho Administrativo da vinícola, Daniela Borges de Freitas, enalteceu a parceria com o município: “São Joaquim e sua população estão de parabéns por recepcionar este projeto de grande relevância cultural para as crianças e adultos”. A Villa Francioni, que atualmente é administrada pelos conselheiros André, Adriana e Daniela de Freitas (presidente), é pioneira dos vinhos de altitude em Santa Catarina e está no mercado há 16 anos.

A EXPOSIÇÃO

No sábado, dia 14, também às 15h, inaugura a exposição de Ronaldo, intitulada “natureza revisitada”, que reúne 18 novas criações. “Em todas as suas obras, o artista apresenta espécies da fauna e da flora retratando imagens fantásticas com pássaros em liberdade, animais silvestres em extinção, flores e plantas exóticas, e a celebração à figura feminina em meio à natureza idílica”, explica o curador.

Ronaldo Diniz é artista visual, ilustrador e designer gráfico, nascido em São Paulo em 1980 e radicado em Joinville. Formou-se em artes visuais pela Univille e fez pós-graduação em Propaganda e Marketing na Univali. Realiza exposições individuais e participa de mostras coletivas desde 2002 em diversas cidades de Santa Catarina.

SERVIÇO

O quê? Performance artística do pintor Ronaldo Diniz e abertura de sua exposição

Quando? Sexta-feira, 13 de maio, das 15h às 17h (Performace). Abertura da exposição “Natureza revisitada” no sábado, 14 de maio, às 15h. Ela permanecerá aberta ao público até 18 de julho de 2022, de segunda-feira a domingo, das 10 às 17 horas.

Onde? Galeria de arte da vinícola Villa Francioni , Rodovia SC-114, km 300, São Joaquim, Santa Catarina

Quanto? Entrada gratuita na performance e na visita à exposição