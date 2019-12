O menino Jesus – Por Henrique Córdova

No momento crucial,

Em plena e clara primavera,

Todas as folhas sãs caíram

E desnudaram as árvores,

Que, no verão, negaram frutos.

Os pássaros, perplexos,

Sobrevoavam desconfiados

Os esqueletos extemporâneos

Das grandes macieiras estéreis.

Na interminável noite,

Sem lua e sem estrelas,

Os fantasmas passearam,

Aterrorizantes e vagarosos,

Pelos pomares estranhos.

Paralisados, os viajantes

Vislumbraram, na paisagem,

A maldição dos esfaimados,

Realizada na desolação

E plasmada na fantasmagoria.

Uma criança desconhecida,

Seminua e alegre,

Surgiu sem mencionar de onde,

E arrancou da parede rosa

O quadro sinistro e, em seu lugar,

Dependurou outro, do mesmo tamanho,

Cheio de folhas verdes e frutos maduros.