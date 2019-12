Eugenia – Por Henrique Córdova

O rosa, ao fundo do favo,

Forte, insinuante e permanente,

Fugiu do mais belo cravo,

E pousou em tua pele fulgente.

Em cada geométrico alvéolo,

Tua face, em ângulos perdidos,

Expõe cabelos leves ao éolo;

Boca ornada de lábios atrevidos.

Nas faces coloridas, sobrancelhas, como asas,

Alçam a perfumes imaginários o nariz marmóreo,

Enquanto olhos sedutores, em ardentes brasas,

Prendem muitos amores, em verde ramo arbóreo.

No primeiro e nos últimos hexágonos, em preto e branco,

Madeixas escuras escorrem pelo ombro nu e malicioso,

Espreitadas pela perfeição isolada do grande olho franco

Perdido no infinito em busca de algum pássaro gracioso.

Nada, por mais que perscrute, descreve e louva tua realeza,

Que contrasta com meridianos e paralelos do vazio planeta,

Postado sob teu soberano rosto, pálido de flutuante beleza,

A reverenciar a suave formosura de tua harmônica silhueta.

A tradicional colméia de que provieste,

Colheu, dentre lindas e escolhidas flores,

O néctar delicado do mel de sabor celeste,

Com que, na vida, farás doces os amores.

Agradecimento a convite feito em papel rosa, em que a foto da remetente estava dentro de um alvéolo colocado sobre o ” Mapa Mundi”.