Se… – Por Henrique Córdova

Se o Presidente da República, Jair Bolsonaro, desejasse ter o beneplácito do Congresso Nacional, do STF, da imprensa e de quem mais lhe aprouvesse, bastaria lembrar-se do que, há séculos, disse e praticou Felipe da Macedônia : “Não há fortaleza que resista a um burro carregado de ouro”.

Lula, nunca tirou de sua cabeça doentia essa verdade, que resiste aos tempos e a utilizou à larga, embora nunca soubesse de nada..

Já o Capitão, até por sua formação militar, que enfatiza a hierarquia, a disciplina, a honra, o amor à Pátria acima da própria vida e o serviço, apesar de ser um animal político, jamais mandará jumentos carregados de ouro público às sequiosas instituições e pessoas, que o mendigam em cada palavra e gesto, sem qualquer consideração pelo bem comum…