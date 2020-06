O segredo das pedras e das sementes – Por Henrique Córdova

Quem desce a serra, cortada pelo asfalto, em direção à bela ilha mágica,

Divisa, à direita, dois sarcófagos rochosos, à cumeeira da montanha,

Nenhum deles revela a imemorial história comum, que pode ser trágica,

Que terá testemunhado a revolução telúrica pela humanidade ganha.

No plano, curto e alevantado, milharais e pomares florescem vibrantes,

À espera resignada do fruto que, maduro, será colhido sofregamente,

Por mãos ensanguentadas nas intermináveis lutas dos homens valentes,

Capazes de desvendar o segredo da virtualidade da mínima semente.

Nenhum caminho, todavia, foi traçado para a mata fria e densa, que envolve a chave,

Descoberta na escalada das montanhas e incapaz de entreabrir o milenar e magno cofre,

Que continua a guardar os insondáveis e imperturbáveis mistérios da pétrea nave,

E durante todos os milênios transcorridos e nos que transcorrerão não verá quem sofre.

No profundo vale onde os arados sulcaram a ubérrima terra, repousa a inoculada semente,

Que espera a chegada do seu tempo e, enquanto espera, vislumbra o recorrente viajante

E prenuncia o festival primaveril onde árvores e ramagens florirão de repente,

Para cantar e pintar, com versos sonoros e cores múltiplas, a vida e o amor constante.