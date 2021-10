Epagri São Joaquim promove capacitação em turismo rural

A Epagri está executando uma série de ações para desenvolver o turismo rural em Santa Catarina. Entre estas iniciativas está o curso para empreendedores em turismo rural, cujo segundo módulo acontece entre 5 e 7 de outubro, no Centro de Treinamento da Epagri em São Joaquim (Cetrejo).

Aziz Abou Hatem, extensionista da Gerência Regional da Epagri em Lages e coordenador desta série de ações, explica que nos três dias de aulas os alunos vão conhecer mais sobre gestão do negócio e fluxo de caixa, planos de negócios, marketing digital, legislação, linhas de crédito e financiamentos, entre outros temas. Na noite do dia 6, durante um jantar à base de truta, os participantes da capacitação serão orientados sobre harmonização de vinhos de altitude. A programação do dia 7 será preenchida com visitas a empreendimentos turísticos locais.

O primeiro módulo foi realizado entre 21 e 23 de setembro. A programação, que iniciou com noções sobre turismo rural, trouxe diversos temas, entre eles saneamento ambiental, água, energias renováveis, paisagismo e ajardinamento, atendimento e hospitalidade, organização da cozinha e alimentação, boas práticas de fabricação, etc.

Interesse no tema

Segundo Aziz, as 25 vagas para o curso foram preenchidas em dois dias, o que prova o interesse do público no tema. Já há definição de a Epagri repetir este curso nos próximos anos, com vagas abertas para famílias rurais de todo o Estado.

Dentro da série de ações voltadas para o turismo rural, a Epagri já capacitou neste ano técnicos de sua equipe que atuam em todo o Estado. Segundo Aziz, outros desafios são fomentar a organização de conselhos regionais e municiais de turismo e organizar eventos integrativos no setor.

Informações e entrevistas

Aziz Abou Hatem, extensionista da Gerência Regional da Epagri em Lages

(49) 32896404 / aziz@epagri.sc.gov.br

Por Gisele Dias, jornalista