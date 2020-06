Algo estranho acontece quando você usa enxaguante bucal depois de fazer exercícios

23 voluntários correram por 30 minutos em uma esteira em duas oportunidades distintas. Em todas as vezes eles tiveram enxaguaram a boca 30, 60 e 90 minutos após correr com uma destas duas substâncias: um enxaguante bucal antibacteriano (com clorexidina a 0,2%) ou apenas com água com sabor de menta.

A pressão sanguínea foi medida até duas horas após a corrida, e também foram coletadas amostras de saliva dos participantes.

Resultados do estudo

Uma hora após a corrida, a queda média na pressão arterial sistólica foi de -5,2 mmHg naqueles participantes que estavam no grupo do placebo (água sabor menta), e de -2,0 mmHg nos voluntários do grupo que usou enxaguante bucal antibacteriano.

Isso mostra que enxaguar a boca com clorexidina reduziu o efeito positivo da corrida na pressão sanguínea em mais de 60% na primeira hora após o exercício, e acabou completamente com os benefícios duas horas após o exercício.

Os pesquisadores sabem que as bactérias na boca estão ligadas a esse efeito já que os níveis de nitrito sanguíneo não aumentaram depois da corrida nos voluntários do grupo do enxaguante bucal. No entanto, no grupo que enxaguou a boca com placebo, os níveis de nitrito sanguíneo subiram, apontando para o fato de que as bactérias são fonte importante para que a molécula circule pelo menos depois da primeira hora após os exercícios físicos.

Conclusão

“As descobertas mostram que a síntese de nitrito por bactérias orais é extremamente importante para iniciar como o corpo reage ao exercício durante o período de recuperação, promovendo menor pressão arterial e maior oxigenação muscular”, afirmou Craig Cutler, coautor do estudo.

Ele também disse que pesquisas anteriores haviam mostrado que o enxaguante bucal antibacteriano talvez aumente a pressão sanguínea mesmo em repouso.

“O próximo passo é investigar mais detalhadamente o efeito do exercício físico sobre a atividade de bactérias orais e a composição de bactérias orais em indivíduos sob alto risco cardiovascular. A longo prazo, pesquisas nessa área podem melhorar nosso conhecimento para o tratamento da hipertensão”, concluiu.

O artigo científico foi publicado na revista Free Radical Biology and Medicine. [ScienceDaily]

Uma versão deste artigo foi publicado em 8.09.2019.