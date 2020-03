Sunset Wine & Music Vinhedos do Monte Agudo

Nos mês de março a colheita de uva transforma as vinícolas da Serra Catarinense (Festa da Vindima) em um grande ponto de encontro para os visitantes locais e turistas que vão até a região conhecer mais sobre a produção dos vinhos catarinenses. São Joaquim é tomada pelas festividades da Vindima, a época da colheita. Para comemorar o período, os Vinhedos do Monte Agudo, preparou um cronograma especial com atrações e experiências enogastronômicas para celebrar a cultura do vinho.



Com mais de 15 anos no mercado a vinícola está em primeiro lugar do segmento no Tripadvisor com o certificado de excelência (por mais de dois anos consecutivos) pelos serviços oferecidos aos seus visitantes. As experiências que unem o vinho a gastronomia ocorrem em todo o período do ano.

No clima de festas da vindima a vinícola preparou algumas programações especiais como o Sunset Wine & Music que será no próximo dia 08/03 às 17 horas.



O Sunset Wine & Music é um evento especial que faz parte das comemorações da Vindima 2020, onde os participantes poderão contemplar o pôr do sol com uma das mais belas paisagens da serra ouvindo boa música, enquanto degustam nossos espumantes e vinhos em um momento agradável e prazeroso com a família ou amigos.



A atração inédita deste domingo contará com a participação do violinista Bruno Jacomel, integrante da Camerata Florianópolis que apresentará um show exclusivo no estilo Lounge-Jazzy-Fusion enquanto os visitantes contemplam o mais belo por do sol já consagrado cartão postal da vinícola.



A Monte Agudo é uma Vinícola Boutique, que produz vinhos finos com quantidade limitada e de altíssima qualidade representando com mais de 8 rótulos a essência do terroir da serra catarinense.



Serviço:



Sunset Wine & Music Monte Agudo

Data: 08 de março de 2020

Horário: 17h

Local: Rodovia SC 438 Km 69,5 – São Joaquim/SC

Fone: (49) 99152-0117

Valor: R$150,00 – válido para 2 pessoas



Inclui:

• 2 Taças de acrílico (brinde);

• 1 Ice Bag (brinde);

• 1 Sinfonia RoséBrut;

• 1 Tábua de frios.



Ingressos:

http://bit.ly/MonteAgudoSunsetWineMusic



Saiba mais em: http://www.monteagudo.com.br