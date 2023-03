Consórcio Sicredi: conheça esta modalidade e realize seus sonhos

A solução é destinada para o planejamento de compra de bens ou serviços.

O consórcio é uma opção de compra de bens e serviços, formando um patrimônio, a partir da reunião de um grupo de pessoas com um mesmo objetivo. É uma forma de autofinanciamento para quem quer realizar seu sonho, seja de comprar um automóvel, uma casa ou até mesmo fazer uma viagem tão sonhada.

Esta modalidade é considerada uma boa forma de planejar a vida financeira e adquirir bens à vista, ao receber seus créditos por lance ou contemplação. Os consórcios são divididos em categorias, em que o associado pode identificar em qual melhor se encaixa. Estas categorias são: bens móveis, como carros e motos, novos ou usados, bens imóveis, para a construção ou financiamento de uma casa ou apartamento e serviços, que permite a contratação de serviços como um curso profissional, um tratamento ortodôntico, cirurgias plásticas, viagens, o que o associado almejar naquele momento.

Uma das principais características do consórcio é dar ao consorciado a liberdade ao usar o crédito. É possível escolher a marca e o fornecedor do bem ou serviço em qualquer lugar do país, além da vantagem do poder de compra à vista. As vantagens de utilizar esta solução são o custo acessível, maior poder de aquisição e planejamento financeiro a médio ou longo prazo.

O consórcio funciona da seguinte forma: os participantes do grupo contribuem com um pagamento por mês. Com o valor arrecadado, é possível realizar as contemplações, por sorteios ou lances, que é o momento em que o dinheiro fica disponível para um ou mais participantes.

Para entender mais sobre esta modalidade, o associado pode entrar em contato com a sua agência ou através do WhatsApp (51) 3358-4770 e fazer uma simulação em http://www.sicredi.com.br/consorcios.

