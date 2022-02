SC altera as regras de isolamento e quarentena para as pessoas com Covid-19; Veja o que muda

Novas regras definem tempo de isolamento para cada caso de pacientes com suspeita ou confirmadas com Covid-19; medidas de precaução também são definidas

O Governo de Santa Catarina divulgou, nesta quarta-feira (2), a mudança nas regras para isolamento e quarentena de pessoas com Covid-19, conforme as orientações já estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

De acordo com a SES (Secretaria de Estado da Saúde), os pacientes com síndrome gripal leve a moderada ou assintomáticos devem permanecer afastados das atividades presenciais pelo período de 10 dias completos após o início dos sintomas.

Período de isolamento

O retorno será autorizado desde que não apresentem sintomas respiratórios e febre, há pelo menos 24 horas e sem uso de medicamentos antitérmicos, ou seja, para febre.

No entanto, as pessoas que estiverem assintomáticos e realizarem o teste da Covid-19, seja RT-qPCR ou teste rápido), com resultado negativo e, desde que não apresente sintomas respiratórios e estejam fazendo uso de medicamento há, pelo menos 24 horas, poderão sair do isolamento após o 5° dia.

Caso não seja feito o teste e sem sintomas gripais, sem febre há pelo menos 24 horas, poderão sair do isolamento após o 7° dia.

Para quem não realizar o teste dentro após o 7º dia ou diagnóstico positivo para Covid-19 a qualquer tempo, deverão manter isolamento pelo período de 7 dias, sendo liberados somente após esse período apenas se estiverem sem febre e sem sintomas respiratórios há pelo menos 24 horas.