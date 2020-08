Vídeo flagra policial agredindo moradoras com cassetete na Serra Catarinense

Um vídeo viralizou nas redes sociais flagrando a ação de um Policial Militar, sem a farda, que invadiu um apartamento no Bairro Coral, em Lages, na Serra Catarinense e agrediu as moradoras que comemoravam o resultado do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

No vídeo, o Policial bate com um cassetete diversas vezes enquanto as mulheres gritavam para ele parar. Segundo informações do Poartal Aki da Serra, ele teria se sentido irritado com a comemoração, foi até o apartamento das moças e perdeu a cabeça indo diretamente para as vias de fato.

E para piorar ainda mais a situação, o comando do 6º Batalhão da Polícia Militar informou que o policial estava afastado das suas funções, por fazer parte do grupo de risco para Covid 19.

Veja o Vídeo:

O 6º Batalhão da Polícia Militar de Lages emitiu a seguinte a seguinte nota: