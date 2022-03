Mulher morre após atear fogo na própria residência com quatro filhos dentro em SC

Por volta das 15h desta quinta-feira (10/03/2022), uma mulher de 29 anos ateou fogo no próprio corpo e incendiou sua casa, na rua Farrapos, no bairro Alvorada, em Xaxim.

De acordo com o subtenente Leandro Costa, que comanda a Polícia Militar em Xaxim, a mulher estava em casa com os quatro filhos quando ateou fogo no próprio corpo, iniciando então um incêndio na residência. O filho mais velho, de oito anos, pegou seus dois irmãos gêmeos de quatro meses no colo e fugiu. O filho de dois anos ficou na casa com a mãe, mas foi resgatado ainda com vida por um parente. A mãe das crianças morreu carbonizada.De acordo com o subtenente Leandro Costa

O Corpo de Bombeiros trabalha no local, que foi isolado até a chegada da Polícia Científica. A Polícia Civil investiga o caso.