Revoltante! Crianças são atropeladas na saída de escola em São Joaquim

Um fato completamente inesperado ocorreu por volta das 12h05min da manhã desta segunda (16) quando uma saveiro Branca acelerou em velocidade cruzando a Rua Jorge Bleyer de forma descontrolada atingindo as crianças que saiam da escola estadual Ary de Souza Borges em São Joaquim.

O carro bateu na esquina da rua atingindo de forma violenta uma menina de 13 anos e um menino de 12 anos.

O motorista, de 67 anos, foi rendido pelos populares e declarou ter ingerido bebida alcoólica. As crianças foram socorridas pelas equipas do SAMU e Corpo de Bombeiros sendo levadas a emergência do Hospital Sagrado Coração de Jesus.

Já o motorista foi preso em flagrante pela Polícia Militar de São Joaquim.