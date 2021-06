Serra Catarinense, novamente abaixo de zero, produz um show de imagens do frio

Deslize até o final dessa postagem e veja as imagens fantásticas do amanhecer de domingo na Serra Catarinense:

O amanhecer de 13 de junho de 2021 reservou mais um dia gelado na Serra Catarinense com a temperatura atingido novamente marcas abaixo se 0ºC e a geada recobrindo os campos das áreas rurais e urbanos dos municípios serranos.

A menor temperatura foi registrada no município de Painel que obteve a a marca de -5.4ºC registrado pela Estação G.Hugen. O Município de Bom Jardim da Serra atingiu a marca de -3.9ºC uma marca bem expressiva, Vargem Bonita teve um amanhecer de -3.0ºC e Urupema com -2.4ºC.

Veja o Vídeo:

Em São Joaquim a mínima foi registrada na casa de -2.9ºC de acordo com a Rede de Estações Keiser e uma fina camada de gelo recobriu os campos na altitude serrana. No Vale da Invernadinha, situado a cerca de 11km do centro de São Joaquim os pomares de maçã ficaram debaixo do gelo e de temperaturas abaixo de zero.

Imagens do Amanhecer no Vale da Invernadinha por Raquel Oliveira:

Domingo gelado com vários pontos negativos (26 dias em 2021) – As mínima abaixo de 3°C

-5,4 painel/G.Hugen

-3,9 B.Jardim*

-3,0 Vargem Bonita*

-2,9 S.Joaquim*

-2,4 Urupema**

-2,3 Fraiburgo*

-2,2 Água Doce*

-1,9 L.Régis*

-1,5 Urubici*

-1,1 Frei Rogério**

-0,8 Curitibanos/UFSC**

-0,7 Campo Alegre/Dsoares

-0,6 Joinville/serra/DSoares

-0,4 Ponte Alta do Norte**

-0,3 Caçador**

-0,1 Rio Rufino**

0,6 Santa Cecília**

0,7 B.Retiro**

0,7 Otacílio Costa**

0,7 Itaiópolis**

0,8 Ibiam**

0,8 Três Barras**

0,9 Monte Castelo**

0,9 Mafra**

1,0 Papanduva**

1,1 Major Vieira/Inmet

1,1 Rio Negrinho**

1,2 São Bento do Sul**

1,2 Vargem**

1,6 Lages**

1,9 Canoinhas/PWS

2,3 Campos Novos/Inmet

2,3 Major Gercino/Guto

2,4 Palmeira**

2,4 Campo Belo do Sul**

2,5 Bocaiana do Sul**

2,6 Maravilha**

2,9 Rio do Campos/Inmet

2,9 Irineópolis

2,9 Luzerna/Roberto

6,9 Florianópolis**

*Fernando Keiser

**Epagri

Estações padronizadas (governo e particulares)

Coutinho/Piter Scheuer

Imagens do amanhecer em São Joaquim por Mycchel Legnaghi:

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online