Mulheres estão sendo abusadas em plena luz do dia em São Joaquim

Diversas mulheres descreveram em suas redes sociais que foram importunadas sexualmente nas ruas do centro de São Joaquim neste último final de semana. Homens que se aproximam na calçada e passam a mão no corpo, seios e pernas.

Isto está causando um certo tipo de terror psicológico nas mulheres, pois é um fato completamente atípico para o pacato município da Serra Catarinense, mas que nesta época recebe um grande número de pessoas de fora do estado que vêm para a colheita da maçã. Muitos deles não efetuam o cadastro obrigatório na AMAP (Associação de Produtores de Maça e Pera de Santa Catarina) e podem possuir mandados de apreensão do estado de origem.

Crime de importunação sexual?

Segundo o Conselho Nacional de Justiça – CNJ – O crime de importunação sexual, definido pela Lei n. 13.718/18, é caracterizado pela realização de ato libidinoso na presença de alguém de forma não consensual, com o objetivo de “satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro”. O caso mais comum é o assédio sofrido por mulheres em meios de transporte coletivo, mas também enquadra ações como beijos forçados e passar a mão no corpo alheio sem permissão. O infrator pode ser punido com prisão de um a cinco anos.