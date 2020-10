Meteoro de grande magnitude é registrado nesta madrugada no RS

Foi registrado a queda de um meteoro de grande magnitude no Rio Grande do Sul na madrugada desta quinta-feira (1°). De acordo com o Observatório Espacial Heller & Jung, localizado em Taquara, foi o maior meteoro já registrado no Estado desde que o observatório começou a atuar em 2016.

A explosão do meteoro ocorreu à 1h09min sobre a região de Caxias do Sul, na Serra. Segundo Carlos Fernando Jung, proprietário do observatório e diretor científico da região Sul da Brazilian Meteor Observation Network (Bramon), o meteoro entrou na atmosfera a uma altitude de 100 km, com queda a aproximadamente 114,9 km de Taquara, sem tocar o solo. Sua luminosidade foi superior à lua.

Com informações Gaúcha HZ