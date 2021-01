Granizo em Bom Retiro: Desabafo sobre o prejuízo na safra de maçã

Granizo, 02 de Janeiro de 2021. O que de longe parece ser muito lindo, alguns chegaram a comparar á paisagens européias, resulta em uma grande perda. Em questão de poucos minutos o que em breve estaria nos mercados para ser saboreado foi ao chão ou vai apodrecer em breve, não tem mais valor comercial!! E todo o empenho, todo o trabalho dos produtores rurais, seus agrônomos, técnicos e colaboradores ficará reduzido ao que podem ver nas fotos!!! Portanto, não estamos na Europa, os custos de produção são altíssimos, nossos pesquisadores e entidades do setor se desdobram como podem para termos melhores técnicas de produção e assim competirmos no mercado com outros países produtores. Sempre é bom lembrar que precisamos de anos de estudo e trabalho para as frutas, ou outro produto agrícola, chegarem a mesa de cada um de nós!!!!

Por Tatiana Shutz Ferreira