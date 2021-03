Bebidas só até as 18h e multa de R$ 500 para quem não usar máscaras em Santa Catarina

As novas regras passam a valer no sábado (20). Para evitar aglomerações, ainda haverá escalas para abertura do comércio ao longo da semana. As novas regras passam a valer no sábado, 20, até as 6h de 5 de abril

O lockdown aos finais de semana, que vinha ocorrendo desde 26 de fevereiro, está suspenso. Agora, para manter as atividades econômicas em vigor, ao mesmo tempo em que mitiga os riscos de transmissão da Covid-19, os serviços não essenciais passam a funcionar de forma escalonada durante toda a semana, com limite de ocupação de 25%.

Multas

Com o objetivo de reforçar a importância de medidas preventivas, o novo decreto também estabelece multas de R$ 500 para quem descumprir o uso da máscara de proteção individual. A medida já era prevista em legislação federal e agora fica regulamentada em Santa Catarina. Em caso de reincidência, esse valor é dobrado, ficando em R$ 1.000,00. Tais multas não serão aplicadas nas populações vulneráveis economicamente.

Comércio em geral

No caso do comércio de rua, o horário de funcionamento será entre 8h e 17h. Já shopping centers, centros comerciais e galerias podem funcionar entre 10h e 22h. As medidas valem até 5 de abril.

Bares e restaurantes

Em relação a restaurantes, bares, pizzarias, sorveterias e afins, a permissão de funcionamento ocorre das 10h às 22h, com limite do ingresso de novos clientes até 21h. Demais atividades e serviços públicos e privados não essenciais têm permissão de funcionamento das 10h às 19h.

Bebidas alcoólicas

O consumo de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos fica impossibilitado entre 18h e 6h. Em relação ao transporte coletivo urbano municipal, transporte coletivo intermunicipal e transporte coletivo interestadual, o limite de ocupação fica estabelecido em 50% por veículo.

Casas noturnas e eventos

Com as regras, ainda fica proibido, em todos os níveis de risco, o funcionamento de casas noturnas, a realização de shows, espetáculos e eventos sociais, inclusive na modalidade drive-in. Congressos, palestras, seminários, feiras, leilões, exposições e inaugurações também não podem ocorrer.

Proibições:

– funcionamento de casas noturnas, shows, espetáculos e eventos sociais;

– congressos, palestras, seminários, feiras, leilões, exposições e inaugurações;

– calendário esportivo da Fesporte;

– consumo de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos entre 18h e 6h.

Limitações

– comércio de rua pode funcionar entre 8h e 17h;

– shopping centers, centros comerciais e galerias abrem das 10h às 22h;

– funcionamento d restaurantes, bares, pizzarias, sorveterias e afins está permitido das 10h às 22h, com limite do ingresso de novos clientes até 21h;

– praças, parques, praias, balneários e jardins botânicos permitidos apenas para a prática de exercícios físicos;

– demais atividades e serviços públicos e privados não essenciais têm permissão de funcionamento das 10h às 19h;

– transporte coletivo municipal, transporte coletivo intermunicipal e transporte coletivo interestadual com limite de ocupação de 50%.