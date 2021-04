O pôquer não é um jogo particularmente difícil. Qualquer um pode aprender a jogar como um amador. Mas, saiba que nem sempre a sorte estará do seu lado e é preciso saber ganhar nas cartas para jogar pôquer como um profissional. Descubra quais são as 5 melhores características de um bom jogador de pôquer para desenvolver.

Não se trata apenas de sorte

O pôquer vem ganhando cada vez mais adeptos. Por ser intrigante, competitivo e fácil de aprender, a modalidade Texas Hold’em se tornou a mais popular entre os brasileiros. Só em 2020 uma pesquisa contabilizou mais de 4 milhões de entusiastas de pôquer espalhados pelos quatro cantos do país.

Embora simpatizantes acreditem que o jogo depende majoritariamente de sorte, para se jogar pôquer como um profissional você precisa de habilidades específicas. Tornar-se vencedor depende de um longo caminho de treino.

Treine para jogar pôquer como um profissional

Caso você goste de adrenalina e surpresas, uma partida de pôquer pode ser emocionante. Mas, para jogar como um mestre é necessário muita dedicação.

O recordista de braceletes da World Series of Poker, Phil Hellmuth, joga há pelo menos 30 anos. Alcançar essas marcas históricas foi o resultado de treinos constantes de habilidades total para se tornar o melhor a longo prazo.

Mesmo que você tenha uma personalidade inata para o jogo, é importante desenvolver habilidades. O primeiro passo pode ser ler um livro sobre poker, conversar com competidores experientes, jogar partidas online em portais que oferecem entretenimento como GGPoker e, principalmente, buscar matérias na internet sobre as características dos jogadores.

Mas, quais habilidades separam um jogador de pôquer ok de um excelente? Sem dúvida algumas características são essenciais se o seu objetivo é beirar o profissionalismo. O importante mesmo é que as 5 melhores características de um bom jogador de pôquer podem ser cultivadas e aprimoradas. Portanto, saiba quais habilidades são essas e garanta mais sucesso nas partidas.

5 características de um bom jogador de pôquer

1 – Mentalidade resistente

Bons jogadores são mentalmente resistentes e persistem no seu propósito. Ainda falta a compreensão de que uma carreira de pôquer de longo prazo é, na verdade, apenas uma série de altos e baixos. Tenha resiliência para superar as frustrações e permanecer motivado para as próximas partidas.

2 – Cálculos precisos e rápidos

A matemática desempenha um papel muito importante no pôquer. Não é preciso ser um especialista para se destacar. Mas, você precisa ser capaz de multiplicar, dividir e calcular as probabilidades com relativa rapidez. Principalmente para descobrir as chances de acertar uma combinação forte quando as cartas são reveladas.

3 – Inteligência emocional

A inteligência emocional faz parte da psicologia do pôquer. Saber ler suas emoções e as dos oponentes é essencial para garantir jogadas certeiras. Você deve ser capaz de controlar sentimentos e reações e, ao mesmo tempo, analisar o restante dos participantes.

4 – Tolerância ao risco

A tolerância ao risco é a mais difícil de se aprender. O risco envolvido no pôquer é definitivo para manter várias pessoas fora do jogo. Muitas de nós somos conservadores, porém, é preciso se sentir confortável com a perda de mãos individuais. Todas as jogadas são arriscadas, mas sem correr riscos você nunca sentirá o gosto da vitória.

5 – Aprender com erros

Geralmente somos muito defensivos em relação aos nossos erros. Ninguém quer admitir que está errado. Todavia, no pôquer, esta é uma das características essenciais. Enquanto muitos outros jogos são flexíveis com erros, o pôquer pode ser brutal, pois, obviamente, um erro pode custar caro.

Conclusão

Veja que não é apenas uma característica que torna um jogador de pôquer bem-sucedido na mesa.

Ao invés disso, bons jogadores possuem um conjunto de habilidades treinadas, tais como resistência, noções de cálculo, sensibilidade, competitividade para arriscar e disciplina para aprender com os erros.

Todas essas 5 características te ajudarão a se destacar para jogar o seu melhor no pôquer, independente do nível dos adversários que estiver enfrentando.