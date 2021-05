Seca avança no Oeste e Meio-Oeste catarinense e boletim alerta para uso racional de água

Dados do Boletim Hidrometeorológico Integrado do Estado mostram que, na última quinzena, Santa Catarina registrou expansão da área de estiagem principalmente no Oeste e Meio-Oeste. De acordo com o documento, divulgado nesta quinta-feira, 06, pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE), por meio da Secretaria Executiva do Meio Ambiente (Sema), 15 municípios estão em estado crítico frente à seca. No último relatório apresentado em abril, havia 11 cidades neste patamar.

Entre os municípios em estado crítico de abastecimento devido à estiagem estão: Abdon Batista; Águas Frias; Anchieta; Bom Jesus do Oeste; Chapecó; Concórdia; Coronel Martins; Descanso; Dionísio Cerqueira; Guaraciaba; Monte Carlo; Planalto Alegre; São Miguel da Boa Vista; São Miguel do Oeste e Zortéa.

Além disso, dos 283 municípios que encaminharam informações, 163 municípios estão em estado de normalidade; 97 de atenção, e oito em alerta.

“O agravamento da situação de estiagem acontece devido aos baixos volumes de precipitação nos últimos dois meses, principalmente no interior. E as perspectivas de chuva para os próximos meses indicam um período ainda mais seco no trimestre. Com a piora nos estados de criticidade, persiste a estiagem prolongada em Santa Catarina”, afirma o secretário da Sema, Leonardo Ferreira.

Diante da alta intensidade da seca hidrológica sobre o Estado, o comprometimento do abastecimento urbano em diversos municípios tende a se elevar. “Estamos seguindo, em parceria com as agências reguladoras, o acompanhamento junto às prestadoras de serviço de abastecimento urbano, para que as medidas de mitigação planejadas sejam efetivas, no sentido de reduzir os impactos da estiagem neste momento”, frisa o secretário, enfatizando a necessidade do uso racional e consciente por parte dos usuários de recursos hídricos e da população de modo geral em Santa Catarina.

O Boletim Hidrometeorológico Integrado é um estudo quinzenal, coordenado pela SDE, por meio da Sema, juntamente com a Defesa Civil de Santa Catarina, Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina (Aresc) e outras agências reguladoras do Estado.

Recomendações

• Evite banhos demorados;

• Mantenha a torneira fechada ao fazer a barba e ao escovar os dentes;

• Antes de lavar os pratos e panelas, limpe bem os restos de comida e jogue-os no lixo;

• Deixe a louça de molho na pia com água e detergente por uns minutos e ensaboe. Repita o processo e enxágue;

• Adote o hábito de usar a vassoura e não a mangueira para limpar a calçada e o quintal de sua casa;

• Não lave o carro durante a estiagem. Caso precise, use balde e pano para lavar o carro em vez de mangueira;

• Use regador para molhar as plantas no lugar de mangueira;

• Utilize a máquina de lavar somente quando estiver na capacidade total;

• No tanque, feche a torneira enquanto ensaboa e esfrega a roupa;

• Mantenha a válvula de descarga regulada, e conserte imediatamente vazamentos.

Por Mariane Lidorio

Assessoria de Comunicação

Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDE