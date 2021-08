Bom Jardim da Serra vai receber nova unidade do Sine

Ampliar a capilaridade do Sine para intermediação de vagas no estado. Com este objetivo, o Governo de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, assinou Acordo de Cooperação para instalação da primeira unidade do Sistema Nacional do Emprego na cidade de Bom Jardim da Serra. O documento foi assinado nesta quinta-feira, 12, em reunião entre o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, Luciano Buligon, o prefeito Pedro Luiz Ostetto e o diretor de Emprego e Renda, Diego Goulart.

“O emprego é nossa prioridade. Ampliar as unidades nas cidades representa aproximar as oportunidades de quem precisa. O emprego representa a segurança das famílias em colocar comida na mesa, é a base fundamental de uma economia aquecida e do desenvolvimento”, frisou o secretário Buligon.

“Agradeço ao Governo do Estado por esta oportunidade de a nossa cidade figurar entre as cidades que estão recebendo esta nova unidade. Significa mais oportunidades para a população ter acesso às vagas de emprego, principalmente aquelas que mais necessitam. É uma chance que temos de dar este suporte para a população, que terão esse local de apoio para saber onde estão as vagas de emprego disponíveis”, salientou o prefeito Ostetto.

Vagas de emprego



Nesta semana o Sine conta com mais de 7 mil vagas de emprego em todas as regiões do Estado. Dessas vagas, 132 são para pessoas com deficiência (PcD). Há emprego também para os mais variados cargos, desde vagas para auxiliares a profissionais formados. “O Sine faz a ponte entre quem procura por uma oportunidade e as empresas que disponibilizam vagas. Por isso, se torna fundamental que este tipo de serviço esteja o mais próximo possível da população”, reforçou o diretor, Diego Goulart.

Para concorrer

Candidatos devem procurar uma das unidades do Sine, estaduais e municipais, em funcionamento em Santa Catarina. Para realizar o cadastro pessoalmente, é necessário apresentar documentos pessoais como RG, CPF e carteira de trabalho.

Devido à pandemia, o atendimento nas unidades está sendo feito via agendamento, por telefone. Outra possibilidade é o acompanhamento das vagas via aplicativo Sine Fácil, do Governo Federal, que pode ser baixado no smartphone ou tablet. Lá, o trabalhador poderá conferir as oportunidades de emprego, candidatar-se a uma vaga e também dar entrada no seguro-desemprego. As mesmas funcionalidades também estão disponíveis no portal Emprega Brasil.

Por Mônica Foltran – Assessoria de Comunicação