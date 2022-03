Dinheiro esquecido: Nova consulta é liberada; veja se tem valor a receber

O Banco Central começa a liberar nesta segunda-feira (21) o acesso à consulta ao valor e aos pedidos de transferência do dinheiro esquecido nos bancos a mais um grupo de pessoas e empresas.

Desta vez, a informação estará disponível para quem nasceu ou abriu empresa após 1983. Até então, o sistema do BC, chamado Valores a Receber, só informava se a pessoa teria ou não algo a ser retirado, mas não a quantia.

Agora, o interessado em pedir a transferência deve entrar no site https://valoresareceber.bcb.gov.br/ e solicitar o resgate na data informada pelo sistema na consulta anterior. Caso você tenha valor a receber e esqueceu esta data, é possível entrar no sistema no dia da repescagem, marcado para o próximo sábado (26).

Mas, atenção: não é possível sacar o valor diretamente nos caixas dos bancos. A orientação é que seja feita uma transferência (leia mais abaixo).

A estimativa é que R$ 8 bilhões serão devolvidos para a população e empresas, sendo R$ 4 bilhões somente nesta primeira fase, que termina ao fim do mês. A próxima fase está prevista para maio.

Para acessar o site do Valores a Receber, é preciso ter conta no nível prata ou ouro no sistema do governo federal Gov.Br (clique aqui e saiba como fazer).

Quem perder o sábado de repescagem poderá pedir o resgate a partir de 28 de março, independentemente da data de nascimento ou de criação da empresa.

O BC esclarece que o cidadão ou empresa que perderem os prazos não precisam se preocupar. O direito a receber os recursos são definitivos e continuarão guardados pelas instituições financeiras até o correntista pedir o saque.

Confira abaixo o passo a passo para a retirada do dinheiro:

Passo 1

Acessar o site valoresareceber.bcb.gov.br na data e no período de saque informado na primeira consulta. Caso tenha esquecido que dia era esse, é possível voltar ao sistema na repescagem.

Passo 2

Faça login com a conta Gov.br (nível prata ou ouro).

Se o cidadão ainda não tiver conta nesse nível, deve fazer logo o cadastro ou aumentar o nível de segurança (no caso de contas tipo bronze) no site ou no aplicativo Gov.br.

O BC aconselha o correntista a não deixar para criar a conta e ajustar o nível no dia de agendar o resgate.

Passo 3

Leia e aceite o termo de responsabilidade.

Passo 4

Verifique o valor a receber, a instituição que deve devolver o valor e a origem (tipo) do valor a receber. O sistema poderá fornecer informações adicionais, se for o caso.

Passo 5

Clique na opção indicada pelo sistema:

“Solicitar por aqui”: para devolução do valor via Pix, em até 12 dias úteis. O usuário deverá escolher uma das chaves Pix, informar os dados pessoais, e guardar o número de protocolo caso precise entrar em contato com a instituição.

“Solicitar via instituição”: voltado para usuários que não têm Pix. Neste caso, será preciso entrar em contato pelo telefone ou e-mail informado para combinar com a instituição a forma de retirada.

Importante: Na tela de informações dos valores a receber, o cidadão deve consultar os canais de atendimento da instituição clicando no nome dela.

O BC pede que o cidadão fique atento para não cair em golpes: nunca clique em links suspeitos enviados por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram, nem faça qualquer tipo de pagamento para ter acesso aos valores. Nem o BC, nem os bancos vão te pedir para fornecer dados pessoais, muito menos senhas, para liberar o dinheiro.

Caso seu saldo esteja zerado, é possível que na próxima fase de liberação de recursos apareçam valores a receber na sua conta. Essa etapa está prevista para maio.

Atualmente a plataforma agrega cinco dados diferentes:

Contas corrente ou poupança encerradas com saldo disponível;

Tarifas cobradas indevidamente, desde que previstas em Termos de Compromisso assinados pelo banco com o BC;

Parcelas ou obrigações relativas a operações de crédito cobradas indevidamente, desde que previstas em Termos de Compromisso assinados pelo banco com o BC;

Cotas de capital e rateio de sobras líquidas de beneficiários de cooperativas de crédito;

Recursos não procurados de grupos de consórcio encerrados;

Nas próximas fases devem ser reunidas mais sete informações:

Tarifas cobradas indevidamente, não previstas em Termos de Compromisso assinados pelo banco com o BC

Parcelas ou obrigações relativas a operações de crédito cobradas indevidamente, não previstas em Termos de Compromisso assinados pelo banco com o BC

Contas de pagamento pré-paga e pós-paga encerradas com saldo disponível

Contas de registro mantidas por sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários e por sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários para registro de operações de clientes encerradas com saldo disponível

Entidades em liquidação extrajudicial

FGC (Fundo Garantidor de Créditos)

FGCoop (Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito)

Com informações da Agência Brasil