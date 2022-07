Desespero: Cabo se rompe e balsa fica à deriva com veículo e passageiros na Serra Catarinense

Susto e desespero aos passageiros da balsa que liga os municípios de Correia Pinto e Ponte Alta, pelo rio Canoas, na manhã desta sexta-feira, 01/07. Um dos cabos de sustentação, que serve de guia, se rompeu e a embarcação ficou desgovernada sendo conduzida pela correnteza das águas sem que o balseiro pudesse fazer algo para conte-la. Com a chegada do Corpo de Bombeiros, foi possível fazer a amarração junto a margem. Um veículo e duas pessoas estavam sendo transportados no momento do acidente. Pelo período da tarde será feito o reboque até o seu local de origem.

A Marinha do Brasil, já foi comunicada pela Defesa Civil de Ponte Alta, por meio da coordenadora Marina Maximiano, para avaliar o motivo do rompimento do cabo e emitir laudo técnico, que será avaliado junto com os laudos do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil.

Segundo Marina, no início de 2021, a balsa estava interditada pela Marinha do Brasil. Imediatamente o prefeito Edson Wolinger, acompanhado de sua equipe providenciou a sua liberação total. O prefeito acompanhou todos os trabalhos da equipe nesta manhã. Ninguém se feriu apesar do grande susto, comentaram os moradores próximos que utilizam a balsa diariamente.

@amarildovolpato