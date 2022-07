Obras da Ponte das Goiabeiras entre São Joaquim e Bom Jesus tem início

Dada a largada para a Ponte das Goibeiras.

O Prefeito Giovani Nunes mostrou, em primeira mão, na tarde desta quinta (30) que foi finalmente dada a largada para a tão esperada Ponte das Goiabeiras na localidade de São Francisco Xavier (Boqueirão) a cerca de 31km do centro de São Joaquim.

Após terminado o processo licitatório, a Prefeitura de São Joaquim homologou a empresa Zanco do oeste catarinense como a vencedora do certame. A placa da obra já foi instalada próximo a cabeceira da ponte e as obras já vão iniciar imediatamente.

A construção de ponte será feita em concreto armado e protendido sobre o Rio Pelotas na SC-114 na divisa dos estados de Santa Catarina com Rio Grande do Sul em valor global de R$12.005.939,82 oriundos do Governo do Estado e com a fiscalização e projeto ambiental custeado pelo município de São Joaquim. A nova ponte terá uma altura de 5.90m acima do nível da atual ponte.