Tradição Italiana – São Joaquim foi palco do 5º encontro da Família Cecchetto

Um dia de alegria e tradição para a família Cecchetto

A família Cecchetto tem uma história de mais de um século no Brasil. Os descendentes de Ângelo Cecchetto, um imigrante italiano que chegou ao país no final do século XIX, mantêm viva a cultura e os valores dos seus antepassados. No último sábado (04), eles realizaram um encontro memorável da família no CTG Minuano catarinense. Foi um dia de muita música, comida caseira, churrasco e diversão. A reunião foi uma forma de fortalecer os laços familiares e celebrar as raízes italianas.

Veja o Vídeo:

Os familiares também aproveitaram para tirar fotos com as roupas da época e relembrar as histórias dos seus ancestrais. O casal anfitrião, Saulo Demeciano e Ana Demeciano, acolheram com carinho os parentes que vieram de várias partes de Santa Catarina para participar do evento.

A culinária típica italiana e as encenações também fizeram parte da celebração, tornando o evento ainda mais especial. O próximo encontro já está marcado, será na cidade de Pouso Redondo em 2024 com os festeiros Geraldo Senen e esposa e Jovelino e esposa. Foi um dia inesquecível para a família Cecchetto, que mostrou o orgulho de suas origens e a importância de manter viva a tradição familiar.

Veja as imagens: