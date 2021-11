Governo de SC vai nomear mais 1.500 servidores para Educação

O governo de SC decidiu que vai nomear mais 1.500 servidores efetivos para a Educação. O edital deve ser lançado em novembro e os nomes conhecidos na primeira quinzena de dezembro. Serão professores, assistentes e especialistas educacionais. A distribuição das vagas ainda será confirmada.

Com as novas nomeações, a Secretaria da Educação vai fechar o ano com um acréscimo de 2.295 no quadro de servidores. Outros 795 foram chamados há alguns meses. Pelos números do governo, são 4.885 efetivos a mais desde o começo da gestão Moisés.

Novidade também na educação especial. O Estado vai abrir um concurso com 99 vagas para profissionais da área. O anúncio faz parte do programa SC Mais Inclusiva.

Com informações NSC