Joaquinense desenvolve proposta para combater o Covid-19 sem aniquilar a economia e o sistema de Saúde

Devido a Pandemia do Covid-19, o ex-funcionário público e operador de máquinas, Alessandro Cassão Borges, 38 anos desenvolveu proposta de quarentena, para salvar as pessoas do Coronavírus e também salvar a economia.

Veja a proposta:

O primeiro passo, separar os casos infectados confirmados, suspeitos e investigados das pessoas que não apresentam sintomas, aí porque estejam na linha do corona em um único lugar para não contaminar mais gente.

A circulação do vírus, e grupos de risco podem ser acompanhados por profissionais da saúde. Pode ser em hotéis que o governo possa alugar, composto de uma central de atendimento com enfermeiras e policiais nas entradas.

Se alguém do confinamento, ficar mal é deslocado de ambulância para o hospital, assim diminuir os riscos de demais contaminações. Assim que sair o resultado dos demais, vão sendo liberados só assim, o não haverá o colapso do sistema do SUS, salvando todos que foram infectados até o novo confinamento.

O governo tem que fazer os testes em quem apresentar sintomas para que possa ser direcionado, se for confirmado para o confinamento, se não for diagnosticado com vírus é liberado imediatamente.

O país continuará produzido os alimentos e mantimentos necessários. Quem mora em casa o governo disponibilizará soldados do exército para fazer a vigília de suas residências (que ficaram sozinhas), feito de 5% de corona deve se deslocar em um carro da equipe em suas residências se precisam com todos os EPI’S.

As pessoas que estiverem nas ruas devem se manter o mesmo protocolo de hoje, a distância mínima higienização e de preferência o uso de máscaras. Nos ônibus e linhas de metrô só entra quem está usando máscara, e também ser fornecidas obrigatoriamente luvas descartáveis de plástico que o custo é bem em conta.

Para quem chega aos aeroportos e portos, começa a funcionar a exigência de um laudo emitido dos países de origem, chegando ao Brasil será feito outro exame para então serem liberados.

Esse isolamento em casa contamina muita gente até as residências , confinamento pode ser feito nas capitais dependendo de sua quantidade de infectados ou pode ser feito nas cidades em que moram, sempre com acompanhamento de policiais e profissionais da saúde, mas essas medidas tem que serem urgentes antes que o vírus contamina e mais de 20 mil pessoas em uma única cidade.

O governo deve dar suporte financeiro aos confinados e seus dependentes assim diminuindo o gasto desnecessário com toda a população. Por ser uma pandemia e o decreto de calamidade pública, os infectados e os demais são obrigados por lei a seguir as orientações e ordens do governo.

Quem estiver no local de trabalho, e apresentar sintomas de gripe, deve imediatamente levado para uma central, nas próprias empresas que funcionará em seus escritórios. Um responsável repassa para a central do Convid-19. Sua cidade deslocará um veículo equipado para fazer os exames, em caso de recusa seus colegas de profissão poderão fazer a denúncia às autoridades.

Quem for curado poderá optar em trabalhar voluntariamente para o governo ajudando assim a curar novos casos. As fábricas de roupas, em parceria o governo deve fabricar máscaras de custo baixo e bem eficiente.

Pode se utilizar uma pulseira para controlar as pessoas e funcionários que não apresentaram sintomas, e quem for autônomo, deve se cadastrar nas prefeituras de suas cidades com as devidas pulseiras para se manter monitorado. Quem for pego em ruas sem o uso da pulseira será multado e pode ser detido a troca das pulseiras danificadas com recolhimento da anterior.

Para ajudar no combate ao covid-19 com baixo custo para o país, alugar hotéis em todo território cumprindo um protocolo contra a pandemia assola o mundo, esperando tratar os infectados e muitas vezes ter que enterrá-los.

Após liberar os infectados e suspeitos para suas casas, é a mesma coisa que lavar as mãos sem sabão passar o gel sem álcool e usar só o elástico das máscaras, enfim é fato que o planeta vai eliminar um monte de vidas é o próprio suicídio em massa.

Por Alessandro Cassão Borges