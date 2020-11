Nísia Trindade explicou que espera iniciar a produção já em janeiro ou em fevereiro, e que Anvisa vai acompanhar todo o processo. A presidente da Fiocruz esteve, ontem (2), de manhã, em uma missa no Cemitério da Penitência, no Caju. Segundo levantamento do G1, a Fiocruz no Rio trabalha com dois dos 11 projetos de candidatas a vacina contra a Covid-19. Nísia não detalhou qual deles vai para produção.

Fonte Sistema Globo de Rádio