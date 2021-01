Governo de Santa Catarina reforça alerta devido à chuva intensa no estado

O Governo do Estado, por meio da Defesa Civil de Santa Catarina (DCSC), elevou o nível de alerta devido ao alto volume de chuva nas regiões do Planalto Norte, Litoral Norte e Vale do Itajaí. Nos últimos três dias, foram registrados volumes acima de 100 milímetros em 11 municípios, chegando a 207 em Garuva. Em caso de emergência, os catarinenses podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

De acordo com o chefe da DCSC, coronel Aldo Baptista Neto, essas condições apontam para elevado risco de deslizamentos, enxurradas e alagamentos, já que a chuva deve se intensificar entre a noite desta quarta-feira, 20, e a madrugada desta quinta, 21. “A recomendação é que a população que reside nessas áreas em laranja e vermelho no mapa (acima) reforce a atenção em razão do risco de deslizamentos e enxurradas. É importante acompanhar os avisos e alertas no site, redes sociais e mensagens SMS da Defesa Civil do Estado e as recomendações do órgão em cada município”, afirma Neto.https://www.youtube.com/embed/3DpVSlc7vfY?rel=0&fs=1&wmode=transparent

Veja como se proteger

Alagamentos e inundações

– Evite contato com as águas e não dirija em locais alagados.

– Evite transitar em pontilhões e áreas submersas.

– Cuidado com as crianças nas áreas próximas a rios e ribeirões.

Deslizamentos de terra

– Fique atento a sinais como inclinação de postes e árvores, qualquer movimento de terra ou rocha perto da sua residência e aparecimento de rachaduras nas paredes.

Por Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Comunicação – Secom Governo de Santa Catarina