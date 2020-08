Homem é executado a tiros no Bairro Santa Paulina em São Joaquim

Dívidas de drogas podem ter sido o motivo do assassinato de Lucas Ribeiro Ezébio, o homem de 30 anos estava na residência de seu tio, na Rua Luciano Pereira Neto, Bairro Santa Paulina, na noite de sábado (22).

Quando saiu da casa, logo em seguida foi executado a tiros, testemunhas relataram que foram seis disparos, o tio da vítima saiu para ver o que estava acontecendo e encontrou o sobrinho caído no chão, neste momento avistou um Celta e um Gol saindo do local em alta velocidade.

Ainda de acordo com o tio de Lucas, cerca de um mês atrás já haviam tentado contra a vida dele, e o motivo era divida de drogas, ele acredita que sejam as mesmas pessoas, que voltaram para matar o sobrinho.

As Polícias Civil e Militar estiveram no local para realizar os procedimentos, o corpo foi recolhido IGP em Lages.

Com informações do Site Notícia no Ato