Rua Genovêncio Matos recebe asfalto e moradores comemoram modernização em São Joaquim

Os moradores da Rua Genovêncio Matos comemoraram e muito a tão esperada pavimentação asfáltica na rua que liga o Hotel Natal até o trecho recém-asfaltado da Domingos Martorano, próximo ao Colégio São Joaquim.

As máquinas de pavimentação concluíram os 160 metros da Rua Genovêncio Matos ainda no período da manhã desta segunda (21). A Rua já havia recebido as obras de drenagem e após a pavimentação a rua ainda receberá pinturas das faixas e sinalização vertical e horizontal.

“Esperávamos já por algum tempo a evolução desta rua e agora estamos comemorando que finalmente o projeto saiu do papel. Nós moradores estamos todos felizes com mais essa modernização de São Joaquim, nota 10 para a prefeitura que agilizou esses processos e trabalha em prol da comunidade, só temos a agradecer e comemorar este feito.” Relatou a moradora Cristina De Bona