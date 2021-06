Vacinação em SC: Estado supera a marca de 3 milhões de doses aplicadas de vacina contra a Covid-19

Santa Catarina ultrapassou a marca de 3 milhões de doses aplicadas da vacina contra o coronavírus. A marca de 3.021.081 doses aplicadas foi registrada no Vacinômetro no início da tarde desta quinta-feira, 17. Os dados apontavam 2.2249.303 pessoas vacinadas com a primeira dose, o que representa 89,78% de cobertura vacinal dos grupos prioritários e 10,6% de cobertura em relação à segunda – 789.908 doses aplicadas.

Um dos motivos que explica as altas mais recentes na média de aplicação diária é o início da vacinação por faixa etária de pessoas sem comorbidades, anunciada pelo governador Carlos Moisés na semana passada. Desde então já foram aplicadas 214.177 doses de vacinas em grupos com idade entre 20 a 59 anos.

“A vacinação é o melhor caminho para superarmos essa pandemia. Já vacinamos mais de 30% da população com a primeira dose e somos o quinto estado brasileiro que mais imunizou com a primeira dose, mas queremos seguir avançando. Até amanhã teremos a chegada de mais 153 mil imunizantes e queremos garantir a rápida distribuição aos municípios”, afirma o governador Carlos Moisés.

O secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro, atribuiu o desempenho positivo à soma de esforços entre Estado, municípios e União. “Alcançamos nesta quinta-feira, 17, a marca de 3 milhões de doses aplicadas, o que nos coloca, proporcionalmente em relação ao público-alvo, como um dos estados mais bem ranqueados do Brasil”, afirmou. “Esse é fruto de um trabalho em parceria da SES, com sua logística previamente organizada, e da agilidade dos municípios na aplicação das doses. Santa Catarina é um estado tripartite de fato, onde o Ministério da Saúde participa das decisões para que consigamos trazer mais vacinas e acelerar ainda mais a aplicação, de acordo com nossa população merece”.

O Governo de Santa Catarina deve receber na sexta-feira, 18, mais 85.410 da vacina do fabricante Pfizer e 68.400 doses da vacina Coronavac contra a Covid-19.

“Reforçamos que todas as vacinas são seguras e eficazes. A população deve lembrar de fazer a sua parte, voltando para receber a segunda dose da vacina. O esquema vacinal só fica completo com duas doses do imunizante”, destaca o superintendente de vigilância em saúde, Eduardo Macário.

Por Fabrício Escandiuzzi

Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Saúde – SES