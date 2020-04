Desmistificação – Por Henrique Córdova

O Beija-Flor,

Avezinha linda,

Multicolorida e veloz,

Bico comprido e fino

Qual espada de algoz,

Voa sem ser vista,

Em busca da linda rosa viçosa;

A ela chega, imprevista,

Suga-lhe o néctar precioso

Sem pedir licença…

Em pleno voo, digere o banquete,

Expele o líquido dejeto

E busca outra flor.

A rosa ferida,

Abandonada,

Antes de completar seu projeto

De embelezar,

De perfumar,

Fenece sem socorro e perdão…

A linda avezinha multicolorida,

Com seus velozes voos,

Volta a nutrir-se,

Ao cravar sua espada pontiaguda,

Sem piedade e com vigor,

Em belo e perfumado coração

De flor, em cada flor.

A avezinha perigosa,

De pequenas e sedosas penas,

– Penas luzentes e coloridas –

De olhos desproporcionais,

É esgrimista fatal.

A rosa inocente –

Rosa,

Vermelha,

Lilás,

Branca

E de outras cores –

Abre suas pétalas e exala o seu perfume…

Mas,

Antes que as pétalas encantem…

E o perfume se dissipe,

No ar, com asas invisíveis zunindo,

Surge a esgrimista certeira,

Para a flor beijar,

Sugar seu néctar e …

Voar, sem cessar.

Para a linda avezinha de enganosas cores,

A flor é o necessário sustentáculo da vida…

Para a incomparável flor, a desnecessária avezinha,

Com seu beijo letal, é a portadora da morte…

E assim, ambos, cumprem seu natural, estranho e trágico fadário…

Separados encantam e, unidos, desencantam e intrigam:

Quando ele voa, beija e mata,

Ela encanta, perfuma e morre.