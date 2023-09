Adolescente fica ferido após capotamento de veículo em Urubici

O Corpo de Bombeiros não soube informar se o adolescente estava dirigindo o carro, mas apenas ele foi encontrado no local no momento do socorro.

Um adolescente de 16 anos, ficou ferido após o capotamento do veículo em que ele estava, na manhã desta sexta-feira, 1, na SC-370, bairro São José, em Urubici.

De acordo com o histórico de atendimento do Corpo de Bombeiros, quando os socorristas chegaram ao local, encontraram o veículo Gol branco, duas portas, capotado sobre a pista de rolamento.

No momento que as guarnições de serviço chegaram, estava na cena somente um adolescente de 16 anos de idade, que encontrava-se fora do carro, em decúbito dorsal às margens da rodovia. O paciente estava consciente, porém confuso, com sinais vitais estáveis. Durante avaliação, constatou-se que a vítima possuía escoriações em ambas as mãos e na orelha direita, além de possível luxação no ombro direito.

Depois de atendimento no local, o adolescente foi conduzido ao Hospital São José de Urubici para avaliação médica. O local ficou sob cuidados da Polícia Militar loca

Com informações: Sulinfoco