Começaram as comemorações da vindima 2020 na Vinícola Thera

Localizada em Bom Retiro, a colheita nesta região normalmente começa antes de cidades como São Joaquim. Com parreiras lotadas de uva, uma das principais atrações este ano serão os sunsets com música e degustação de vinho.⠀

Sábado dia 07/03 e 14/03 o Sunset é comandado pelo DJ Thon Soriedem, residente e produtor do programa Lounge Itapema. A programação segue no mês de março, no dia 21, com os músicos Thomas Pessoa e Felipe Melo, que apresentam um repertório de jazz em uma combinação de guitarra e sax. ⠀

Já no dia 28/03, para o encerramento de nossa vindima teremos o DJ Abner Zeus com Jacz no violino.

Os Sunsets ocorrerão das 17:30 às 20:30, com o custo de R$90,00 dando direito a uma bela mesa de frios, uma taça de Welcome wine e muita música de qualidade. Os vinhos serão cobrados aparte, com a opção em taças ou garrafas.⠀

Além dos Sunsets, a vinícola também oferece a pousada, visitacão aos vinhedos, jantares e almoço .⠀

Wine Bar

Sextas das 19h às 22h30

Sábados das 12h às 15h e das 19h às 22h30min

Domingos das 12h às 15h;⠀

Especial Menu degustação

O cliente poderá escolher entre uma sequência de 3 atos: entrada, principal e sobremesa, com três taças de vinho THERA diferentes ou 4 atos: entrada, dois principais e sobremesa, com quatro taças de vinho Thera para harmonizar.⠀

A composição do menu degustação será definida semanalmente pelo nosso Chef Guisti, sempre com o que há de mais fresco e em sintonia com os vinhos servidos.⠀

Sequência de 3 pratos R$ 190,00 ou 4 pratos R$ 220,00⠀

– Cardápio a la carte também disponível durante o período;⠀

Degustações com visitação

Sexta às 17h

Sábado às 11h, 15h às 17h

Domingo às 11h

Para informações e reservas:

Whatsapp +55 (48) 99679-4545

Por Mônica Corrêa

Fotos: Divulgaçao