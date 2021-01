Twitter, Facebook, Instagram bloqueiam e banem contas de Donald Trump

Não podia terminar de forma mais dramática o Governo de TRUMP

Twitter, Facebook e Instagram suspenderam temporariamente as contas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em suas plataformas, acusando-o de violar os regulamentos de conteúdo, depois que a violência estourou no Capitólio dos Estados Unidos no início da manhã. Enquanto o Twitter bloqueou a conta de Trump por 12 horas, o Facebook e o Instagram suspenderam as contas por 24 horas. O Twitter também removeu três tweets feitos por Trump.

“Avaliamos duas violações de política contra a página do presidente Trump, que resultarão em um bloqueio de recursos de 24 horas, o que significa que ele perderá a capacidade de postar na plataforma durante esse tempo”, disse o Facebook em um comunicado. A empresa também removeu alguns postagens feitas pelo presidente dos Estados Unidos durante a violência no Capitólio na noite passada. O chefe do Instagram, Adam Mosseri, também confirmou via Twitter que a conta de Trump também foi bloqueada na plataforma de compartilhamento de fotos.

“Removemos do Facebook e Instagram o vídeo recente do presidente Trump falando sobre os protestos e sua postagem subsequente sobre os resultados das eleições. Tomamos a decisão de que, no fim das contas, essas postagens contribuem, em vez de diminuir, o risco de violência contínua “, disse o Facebook em seu comunicado.

O gigante da mídia social também mudou seu rótulo, que aparece em postagens que podem ser falsas, para ler: “Joe Biden foi eleito presidente com resultados certificados por todos os 50 estados. Os EUA têm leis, procedimentos e instituições estabelecidas para garantir a transferência pacífica do poder após uma eleição. ”

As plataformas de mídia social geralmente demoram a agir contra contas de políticos, muito menos contra um presidente dos Estados Unidos. Dito isso, as contas do presidente dos Estados Unidos no Twitter e no Facebook costumam ser escrutinadas por especialistas e acusadas de incitar à violência. Embora o Twitter tenha começado a rotular postagens de Trump de forma proativa antes das eleições nos Estados Unidos no ano passado, o Facebook enfrentou a pressão de usuários, funcionários e críticos quando se recusou a retirar certas postagens contenciosas de Trump.