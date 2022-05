Procon de SC proíbe vendas de bebida Del Valle

O Procon de Santa Catarina determinou que a Coca-Cola suspenda a comercialização da bebida Del Valle Fresh, após acolher uma denúncia do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), que alegava que a empresa estava divulgando a bebida como suco de fruta.

Após analisar informações no site da Del Valle e verificar os rótulos e os anúncios publicitários nos supermercados, a fiscalização confirmou que a bebida não possui a quantidade mínima de fruta para ser considerado suco, néctar ou mesmo refresco.

Venda

Toda a linha Fresh, como rótulo, slogan, promoção comercial e distribuição nos supermercados, dá a entender que os produtos seriam iguais a bebidas de fruta.

Essas informações induzem o consumidor ao erro quanto à natureza, características, qualidade e propriedades desses produtos, violando o artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e à proteção contra publicidade enganosa.

Procon

“Estas empresas têm responsabilidade comercial e social sobre os produtos que elas colocam no mercado, em especial no ramo de alimentação que envolve a saúde do consumidor. Se a informação não está clara, o cidadão pode colocar em risco a sua saúde e de sua família”, explica o diretor do Procon SC, Tiago Silva.

Com informações: O município